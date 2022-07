Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die US Notenbank die Leitzinsen um 0,75% auf 2,25% bis 2,50% erhöht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Damit solle der hohen Inflationsrate von 9,10% entgegengesteuert werden. Eine Indikation auf weitere Zinsschritte könnte heute das möglicherweise geringe Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bringen. Der EUR/USD-Kurs habe nach dem Anstieg von 1,0110 auf 1,0220 wenig Bewegung gezeigt. Heute erwarten wir den EUR/USD-Kurs seitwärts um 1,0200, so Oberbank. (28.07.2022/alc/a/a) ...

