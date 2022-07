Bern (ots) -In der Fernsehsendung zum Nationalfeiertag entdecken die Moderator:innen Corina Schmed (RTR), Jean-Marc Richard (RTS), Sandy Altermatt (RSI) und Sven Epiney (SRF) Brücken unterschiedlichster Form. Sie besuchen Menschen, die Brücken schlagen zwischen Kulturen, Sprachen und Religionen, werden aber auch von echten Brücken herausgefordert und erleben Spektakuläres.Die TV-Entdeckungsreise zum Bundesfeiertag beginnt in der südlichsten Ecke Graubündens, an der Grenze zu Italien. Im malerischen Castasegna besteigen die vier Moderator:innen ein Postauto und machen sich auf zu ihrem gemeinsamen 1. August-Ausflug. Eine unterhaltsame Fahrt durch das südliche Bergell, vorbei an den Engadiner Seen bis nach St. Moritz. Auf der spektakulären Albulastrecke geht's weiter mit der Rhätischen Bahn zu einer der eindrücklichsten Brücken der Schweiz - dem 65 Meter hohen Landwasserviadukt.Während der gemeinsamen Reise berichten die Moderator:innen unserer vier Schweizer Sprachregionen über persönliche Begegnungen mit Menschen, die täglich Brücken schlagen. Beispielsweise mit Bündner Bauern in Georgien auf dem Feld, mit beeinträchtigten Frauen und Männern in einer Werkstatt in Chiasso, mit Schweizergardisten im Vatikan oder mit Menschen unterschiedlichster Religionen, die gemeinsam unter einem Dach leben. SRF-Moderator Sven Epiney wagt sich zum Klettern an eine Brücke und RTR-Moderatorin Corina Schmed balanciert in schwindelerregender Höhe auf einer Slackline.Die Reise endet schliesslich bei Filisur und Schmitten unter dem eindrücklichen Landwasserviadukt der Rhätischen Bahn. Die Tanzgruppe "Tanzerina" aus Chur zeigt hier ihre Choreographie zum viersprachigen, eigens für die 1. Augustsendung von Musiker:innen aus der ganzen Schweiz komponierten Song "Nus essan in - wir sind eins". Musik und Tanz als wunderbare Brückenbauer für die ganze Schweiz.Ausstrahlung am 1. August auf SRF 1 um 20:10 Uhr, RTS 1 um 20:05 Uhr und RSI LA 1 um 21:05 UhrPressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100893025