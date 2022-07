Der Earth Overshoot Day erinnert an die Überbeanspruchung der natürlichen Ressourcen der Erde durch den Menschen. Anlässlich dieses Tages stellen wir euch zehn Aufnahmen vor, die den Klimawandel aus Sicht der Nasa dokumentieren. Als Earth Overshoot Day gilt der Tag, an dem die Menschheit aufgebraucht hat, was die Natur bis Ende des Jahres zur Verfügung stellt. Der diesjährige Erdüberlastungstag ist nach Berechnungen des Global Footprint Networks schon am 28. Juli. Damit haben wir diesen Tag früher als jemals zuvor im Jahr erreicht. Der Wandel der Erde und die akute Klimakrise machen sich nicht nur durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...