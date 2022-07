Mouser Electronics Inc., der branchenweit führende Distributor für die Produktentwicklung (New Product Introduction, NPI) mit der größten Auswahl an Halbleitern und elektronischen Komponenten, hat das jüngste Kapitel seines preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together veröffentlicht. Der neue Abschnitt geht der Bedeutung von Fahrerüberwachungssystemen für die Aufmerksamkeit und Verfassung von Fahrern und Fahrgästen wie Müdigkeit oder Abgelenktheit nach, um die benötigte Sicherheit für autonomes Fahren auf Level 3 oder höher zu erreichen. Der Inhalt dieser vierten Ausgabe besteht aus zwei Artikeln, einem Blog, einer Infografik, einer neuen Folge des PodcastsThe Tech Between Usund ein "Then, Now and Next"- Video.

Zum Thema Fahrerüberwachungssysteme werden die Methoden erläutert, mit denen die Erkennung von Fahrer sowie Fahrgästen anhand von neuen Benutzerschnittstellen negative Gegebenheiten entschärfen kann. Überwachungssysteme im Fahrzeuginnenraum können Anzeichen für Abgelenktheit oder Ermüdung des Fahrers sowie die Anwesenheit und Verfassung von Fahrgästen erkennen und den Fahrer entsprechend warnen.

"Da die Akzeptanz autonomer Fahrzeuge auf dem Markt langsam steigt, bekommt die Sicherheit von Fahrzeugen und Fahrgästen eine enorme Dringlichkeit", so Glenn Smith, Präsident und CEO von Mouser Electronics. "Mit dieser Ausgabe von EIT wollen wir Fachwissen von Branchenführern teilen und unseren Kunden und Followern helfen, diese Technologie und ihre Bedeutung zu verstehen."

In der neuesten Folge des Podcasts The Tech Between Us diskutiert Modar Alaoui, Gründer und CEO von Eyeris, mit dem Moderator Raymond Yin, dem Leiter der Abteilung für Technical Content bei Mouser Electronics, über Fahrerüberwachungssysteme in Fahrzeugen, die Gesetzeslage rund um die Technologie sowie die Hardware und Software hinter den Systemen.

"Ich freue mich auf das Gespräch mit Raymond Yin und der Zuhörerschaft von Mouser über das spannende Wachstum von KI-Systemen im Fahrzeuginnenraum", so Alaoui. "Diese bahnbrechende Technologie verfügt über das Potenzial, unseren Umgang mit Fahrzeugen und die Sicherheit unserer Fahrzeuge grundlegend zu verändern."

