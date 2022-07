München (ots) -"Team Hirschhausen" startet in eine neue Woche - mit saisonalen Themen, wie Allergien, Sommer-Rezepten mit regionalen Zutaten und übergeordneten Fragen zu Gesundheit und Glücklichsein im Alter, der aktuellen Klimasituation und vielem mehr.Woche zwei bei "Team Hirschhausen! Einfach besser leben" - mit Meltem Kaptan, Leon Windscheid, Dr. Insa Thiele-Eich und vielen spannenden Themen:Am Montag, 1. August ist wieder Sprechstundenzeit. Dr. Yael Adler redet über das Thema Allergien. Warum sind immer mehr Leute betroffen und wieso werden sie immer heftiger? Außerdem ein Gespräch über das Unaussprechliche - den Tod. Warum das vermeintliche Tabu-Thema so wichtig ist, erklärt Bestatter Eric Wrede. Und Meltem Kaptan bringt Tipps für die mentale Fitness in jedem Alter mit.Am Dienstag, 2. August, beginnt "Team Hirschhausen" mit einem Generationenaustausch: Seniorin Johanna Höfel spricht mit den Musiker-Zwillingen Roman und Heiko Lochmann aka HE/RO über die Musik und die Mode von heute und früher. Zum Thema "Glücklich sein im Alter" ist der gute Freund von Eckart von Hirschhausen, Tobias Esch, zu Besuch. Weiterhin geht es um das Thema Rente und wie man am besten vorsorgt - die ehemalige Biathletin und VdK Präsidentin Verena Bentele steht hierzu Rede und Antwort.Am Mittwoch, 3. August, tischt "Team Hirschhausen"-Koch Philipp Zitterbart wieder auf: Im Fokus steht saisonales und regionales Kochen - unter anderem mit Tomaten. Was kann man aus reifen, unreifen und überreifen Tomaten noch alles zaubern? Dr. Yael Adler erklärt heute, warum es keine Tabus bei Ärztesprechstunden geben sollte. Außerdem geht es um die Frage: Wofür schämen wir uns? Zu Gast ist Deutschlands bekanntester Psychologie, Leon Windscheid.Am Donnerstag, 4. August, liefert Wetter-Profi Sven Plöger etwas Grundlagenverständnis zum fast schon selbstverständlich gewordenen Wort Klimawandel. Wie hat sich hierfür das gesellschaftliche Bewusstsein seit Beginn der "Fridays for Future"-Proteste im Jahr 2018 verändert? Mit dabei als Außenreporterin ist die angehende Astronautin Dr. Insa Thiele-Eich - sie hat sich ein nachhaltiges Bauprojekt angeschaut, das zeigen soll, wie das Wohnen der Zukunft aussehen könnte.Am Freitag, 5. August, wird es sportlich im "Team Hirschhausen": Yoga-Lehrer Marcel Clementi aus Österreich ist zu Gast undspricht über die Vorteile von Yoga in jedem Alter. Team-Ärztin Dr. Yael Adler behandelt das Thema Hautpflege: Kann man es mit der Hautpflege auch übertreiben? Verbraucher-Expertin Katharina Adick erklärt, warum viele Menschen auf Verschwörungstheorien anspringen und wie man am besten für solche Diskussionen gewappnet ist."Team Hirschhausen! Einfach besser leben" läuft bis zum 11. August 2022 montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind 12 Monate nach der Ausstrahlung in der ARD Mediathek abrufbar."Team Hirschhausen! Einfach besser leben" ist eineProduktion von Ansager & Schnipselmann und Hirschhausen Media im Auftrag von ARD Degeto, Produzenten: Jürgen Schulte und Christoph Knieper, Redaktion: Carsten Wiese (WDR)Unter presse.daserste.de finden akkreditierte Journalist:innen u.a. die erste Folge von "Team Hirschhausen! Einfach besser leben". O-Töne von Eckart von Hirschhausen und aus der Sendung werden in Kürze auch bei ARD TV AUDIO zur Verfügung stehen.www.daserste.de/team-hirschhausenFotos unter ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/558944-898,E-Mail: lars.jacob@ard.deAnna Nisch und Marc Meissnerplanpunkt PRTel.: 0221/91 255 70E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5283912