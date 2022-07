Google testet offenbar eine neue Darstellungsform für die sogenannten Top Stories (Schlagzeilen). Diese erscheinen ganz oben - und verdrängen Suchergebnisse weiter nach unten. Gut für Publisher, schlecht für die Klickrate von organischen Treffern. Google arbeitet derzeit offenbar intensiv an einer Neugestaltung der Darstellung des Top-Stories-Bereichs (Schlagzeilen) auf seinen Suchergebnisseiten. Ende Juni 2022 hatten SEO-Expert:innen und Beobachter:innen in den USA entdeckt, dass Google künftig für bestimmte Suchbegriffe - als Beispiel wurde "biden" genannt - die Top-Stories-Anzeige im Desktopbereich in verschiedene Themengebiete ...

