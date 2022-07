Zwei weitere Drohnen sollen im Jahr 2027 auf den Mars gebracht werden. Sie sollen helfen, Proben zur Erde zu bringen. Die Nasa hat am Mittwoch angekündigt, dass sie zwei weitere Ingenuity-Drohnen an Bord ihres kommenden Sample Retrieval Landers zum Mars schicken will. Schon im Jahr 2020 hat die US-Raumfahrtbehörde ein Modell zusammen mit dem Perseverance Rover auf den Mars geschickt, der ...

