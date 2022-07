DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert nach Fed - Datenflut im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur wenig verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagmittag. Der Erleichterungsrally der US-Technologiewerte nach der Zinserhöhung der US-Notenbank wollen die Börsen hierzulande nicht folgen. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 13.176 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich 0,2 Prozent im Plus bei 3.615 Zählern. An der Wall Street wurde die Zinsanhebung um 75 Basispunkte positiv aufgenommen, die Nasdaq hatte über 4 Prozent im Plus geschlossen.

Europa hat jedoch mit eigenen Nachrichten zu kämpfen: So wird mit Argusaugen auf die neuen Inflationsdaten aus Deutschland geblickt. Sollten sie in der europaweit vergleichbaren HVPI-Berechnung unter 8,1 Prozent liegen, werde die Erwartung eines Überschreitens des Inflationshochs aufkommen. Chef-Volkswirt Paul Donovan von der UBS glaubt aber nicht daran, besonders wegen des Gaspreis-Anstiegs dürfte die Spitze noch nicht erreicht werden.

Dazu kommen schlechte Nachrichten von der Wirtschaftsstimmung aus dem Euro-Raum: Der entsprechende Index fiel auf 99,0 Punkte nach 103,5 im Vormonat und damit sogar unter seinen langfristigen Durchschnitt.

Und auch in der Berichtssaison läuft es nicht rund. Marktteilnehmer müssen eine Flut von Quartalsdaten bewerten. Im DAX gab es schwache Auslieferungen bei Airbus und sogar Gewinnwarnungen von Fresenius Medical Care und Fresenius.

US-Notenbank hebt Leitzins um 75 Basispunkte an - Fehlinterpretation möglich

Die Zinserhöhung der US-Notenbank um 75 Basispunkte war vom Markt erwartet worden. Über die folgenden Kommentare zum weiteren Zinspfad gehen die Meinungen der Marktteilnehmer jedoch deutlich auseinander. Als "taubenhaft" und Kurstreiber für US-Technologiewerte wurde empfunden, dass keine weitere Erhöhung für die September-Sitzung angekündigt wurde, sondern auf fallweise Entscheidungen je nach Datenlage.

Hier könnten sich Marktteilnehmer aber täuschen, stellen viele Strategen fest. So heißt es von der Bank of America, die Fed habe klargestellt, dass Inflationsbekämpfung an erster Stelle komme - alles andere erst dahinter. Damit könnten weitere Zinserhöhungen selbst bei leichten Rezessionszeichen der Wirtschaft erfolgen. Auch von BNY Mellon heißt es, die Fed habe dies dadurch unterstrichen, dass sie selbst auf dem jetzigen, fast neutralen Zinsniveau noch weitere Erhöhungen in Richtung restriktiverer Levels sieht.

Fresenius-Familie bricht ein - FMC kappt Prognose

Mit einem Kurseinbruch von 12 Prozent zeigen sich die Aktien des Dialysedienstleisters Fresenius Medical Care (FMC). Er hat seine Jahresprognose wegen des Arbeitskräftemangels in den USA und hoher Lohnkosten gesenkt. FMC rechnet nun nur noch mit einem Umsatzwachstum am unteren Rand des zuvor prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereichs. Der Konzerngewinn dürfte im hohen Zehn-Prozent-Bereich fallen. Die Analysten von Jefferies befürchten daher, dass die Konsenserwartung für 2022 nun um 18 bis 24 Prozent gesenkt werde. Dies hat üblicherweise Kursverluste in gleicher Höhe zur Folge.

Dies hat direkte Auswirkungen auf die Mutter Fresenius, der Gesundheitskonzern aus Bad Homburg musste seine Jahresprognose im Zuge der Gewinnwarnung der Dialyse-Tochter FMC ebenfalls senken, die Aktie verliert 8 Prozent.

Bei Airbus (-5,7%) sind die Quartalszahlen durchwachsen ausgefallen: Während der Umsatz die Erwartungen verfehlte, war das bereinigte EBIT etwas besser. Negativ wird jedoch die Senkung der angepeilten Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen auf nun rund 700 von bislang 720 aufgenommen. Der Markt hatte aber mit 720 gerechnet.

Beim Versicherer Scor geht es an der Pariser Börse um fast 12 Prozent nach unten. Die Citigroup spricht von einem signifikanten Verfehlen der Erwartungen.

Gute Daten aus dem Auto-Sektor

Gut kommen die Daten von Volkswagen (+2,8%) an: Im zweiten Quartal verdiente der Autokonzern mehr, obwohl weniger Autos verkauft wurden. Wie schon zuvor bei Mercedes zu sehen, bevorzugen die Wolfsburger die Auslieferung hochpreisiger und damit auch hochmargiger Fahrzeuge vor Kleinwagen mit geringen Margen, heißt es im Handel.

Auch bei Stellantis geht es nach Halbjahreszahlen um 3,1 Prozent nach oben. Diese sind laut RBC sowohl beim operativen Gewinn als auch der Marge über den Konsensschätzungen ausgefallen. Sehr stark hat sich der freie Cashflow entwickelt - mit 5,32 Milliarden Euro lag er mehr als doppelt so hoch wie erwartet.

Die Geschäftszahlen von Traton (+2,1%) sind ebenfalls besser als befürchtet. Vor allem Lkw-Hersteller MAN hat überzeugt, NAV entwickelte sich dagegen unterdurchschnittlich. Die operative Marge wäre ohne zwischenzeitlichen Produktionsstopp sogar noch höher ausgefallen.

Zahlen quer durch alle Branchen

Weitere gute Nachrichten gibt es aus dem Chip-Sektor: So hat STMicro (+2,3%) starke Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt, auch der Umsatzausblick wurde erhöht. Nicht nur lag der Umsatz über Erwartung, auch die hohe Bruttomarge von 47,4 Prozent übertraf die Schätzung.

Auch bei Aixtron (+2,6%) und Wacker Chemie (+8,6%) geht es dank starker Geschäftszahlen nach oben.

Nestle geben nach ihren Quartalsdaten 0,9 Prozent ab. Bei Jefferies heißt es dazu, das Unternehmen sei ein Schiff auf ruhigem Kurs in schwierigem Fahrwasser. Nachdem die Preiserhöhungen zu einer Anhebung der Umsatzprognose geführt haben, wird dies durch eine etwas vorsichtigere Sichtweise bei der Marge ausgeglichen.

Heidelbergcement (-1%) hat im zweiten Quartal mit Hilfe deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für 2022 etwas zurück.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.614,55 +0,2% 6,77 -15,9% Stoxx-50 3.614,08 +0,1% 3,33 -5,4% DAX 13.176,47 +0,1% 10,09 -17,1% MDAX 26.680,48 +0,7% 188,57 -24,0% TecDAX 3.037,66 +0,0% 0,87 -22,5% SDAX 12.550,42 +0,9% 113,31 -23,5% FTSE 7.342,03 -0,1% -6,20 -0,5% CAC 6.260,74 +0,0% 2,80 -12,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,97 +0,02 +1,15 US-Zehnjahresrendite 2,79 +0,00 +1,28 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:51h Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0131 -0,7% 1,0209 1,0126 -10,9% EUR/JPY 137,41 -1,4% 138,35 138,32 +5,0% EUR/CHF 0,9751 -0,4% 0,9796 0,9753 -6,0% EUR/GBP 0,8362 -0,3% 0,8394 0,8421 -0,5% USD/JPY 135,64 -0,7% 135,51 136,60 +17,8% GBP/USD 1,2116 -0,3% 1,2164 1,2024 -10,5% USD/CNH (Offshore) 6,7528 +0,1% 6,7438 6,7691 +6,3% Bitcoin BTC/USD 23.023,82 +1,3% 23.151,18 20.837,45 -50,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,19 97,26 +2,0% 1,93 +38,6% Brent/ICE 107,99 106,62 +1,3% 1,37 +44,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 206,08 205,00 +0,4% 0,86 +240,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.739,88 1.734,14 +0,3% +5,74 -4,9% Silber (Spot) 19,34 19,18 +0,8% +0,16 -17,1% Platin (Spot) 887,18 890,10 -0,3% -2,93 -8,6% Kupfer-Future 3,51 3,43 +2,2% +0,08 -21,0% YTD zu Vortagsschluss ===

