Das monatelange Ringen hat ein Ende: Am Vorabend hat sich die US-Politik auf ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm geeinigt, das unter anderem dem Umweltschutz zu Gute kommt. An der Wall Street löste die Nachricht Jubel unter den Anlegern aus und die Kurse von Firmen wie Enphase und First Solar zogen nachbörslich stark an. Der Money Train verrät, welche Titel jetzt im Fokus stehen.In der aktuellen Ausgabe des Money Train spricht Martin Weiß mit Alfred Maydorn über die Auswirkungen des jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...