Die relativ gute Stimmung für Green-Tech-Aktien in den vergangenen Monaten hat sich bei den Turbinenbauern Nordex und Vestas kaum widergespiegelt. Am Donnerstag können die beiden Werte aber von der neuen Euphorie in der Branche profitieren, sie legen jeweils zweistellig zu und lösen sich damit weiter von den jüngsten Tiefs.15 Prozent Plus bei Vestas und knapp zwölf Prozent mehr bei Nordex sprechen eine klare Sprache. Neuigkeiten von den Unternehmen gab es dabei keine. Dafür kam eine gute Nachricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...