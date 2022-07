Am Londoner Big Ben vorbei, einmal über Alcatraz hinweg und dann zum Empire State Building: Die neue 3D-Ansicht von Google Maps liefert Aufnahmen bekannter Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive. Ob man sich den Städtetrip in Zukunft sparen kann? Zumindest die Planung der nächsten Sightseeing-Tour wird mit der neuen Kartenansicht von Google Maps erleichtert: fotorealistische Luftaufnahmen von fast 100 der weltweit beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Städten wie Barcelona, London, New York, San Francisco und Tokio - das liefert die neue Funktion "Google Maps Immersive View", eine ...

