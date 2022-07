Die Aktien von Unternehmen mit Erneuerbaren Energien (Wind, Solar, Wasserstoff) gehören am Donnerstag zu den großen Gewinnern an der Börse. Teilweise werden prozentual zweistellige Kursgewinne verzeichnet. Grund: Nach monatelangen Verzögerungen gibt es nun offenbar Bewegung in der amerikanischen Klima-Politik. Entscheidende Teile der angekündigten Agenda von Präsident Biden bekommen frischen Wind. Der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...