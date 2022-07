Hüttenberg-Volpertshausen (ots) -Grillplatz oder Outdoor-Küche über den Dächern der Stadt, eine Grünfläche mit Weitblick oder ein Pool mit einzigartiger Aussicht: Flachdächer bieten spannende Potenziale und viele Vorteile gegenüber Steildächern. Der Gestaltungsspielraum ist enorm und welche Träume dort auch verwirklicht werden, Flachdächer sollten vor allem eines sein: bequem begehbar. Die praktischen Dachausstiege von verasonn vereinen Qualität, Funktionalität und Individualisierungsmöglichkeiten.Flachdächer lassen sich in kleine oder große Oasen verwandeln - eine perfekte Möglichkeit, um dem Alltag kurz zu entfliehen. Dabei sind je nach Flächengröße fast keine Grenzen gesetzt. Während die einen gerne gärtnern und mit Hochbeeten und bunten Blumen ihrer Leidenschaft nachgehen, möchten andere vor allem entspannen und sehnen sich nach einem Pool in völliger Privatsphäre. Oft werden Flachdächer auch als Grünfläche genutzt und mit Sonnenliegen oder einer Grillecke ausgestattet - gerade im urbanen Umfeld eine ideale Lösung, um sich ein bisschen Natur nach Hause zu holen. Begrünte Flächen sind nicht nur schön anzusehen, sondern tragen auch zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas bei. Zudem bieten sie insbesondere im urbanen gewerblichen Bereich die Möglichkeit, einen besonderen Aufenthaltsort für Mitarbeiter zu kreieren - hoch oben über der Stadt und in gartenähnlicher Umgebung, welche die Erholung in den Pausen fördert.Durchweg positive Aspekte also, die ein Flachdach mit sich bringt. Ist die Nutzfläche dann entsprechend dem persönlichen Geschmack gestaltet, bleibt die Frage nach dem Ausstieg, um diese zu erreichen. Hier bietet verasonn eine Vielzahl individualisierbarer Produkte nach höchsten Qualitätsstandards und mit modernen Funktionalitäten für absoluten Komfort. Das hessische Unternehmen ist seit Jahren in der Planung und Herstellung exklusiver Dachfenster- und Dachausstiegslösungen tätig und weiß um die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden. Die hochmodernen Dachausstiege eignen sich für alle Platzverhältnisse und werden nach Maß angefertigt. Ein weiterer positiver Aspekt steckt in der Aufwertung der Immobilie durch den Einbau eines hochwertigen und praktischen Dachausstieges, der zusätzlich als große Lichtquelle fungiert und den Wohnkomfort merklich steigert.Automatisierte Dachausstiege: Komfort auf KnopfdruckWer sein Flachdach ganz nach dem eigenen Geschmack ausgestattet hat, wünscht sich einen bequemen Zugang zur persönlichen Wohlfühloase. Schwere, unpraktische und schwierig zu öffnende Fensterlösungen, die zum Hinausgelangen Turnübungen erfordern, sind nicht gerade die beste Wahl - finden sich aber noch häufig in älteren Gebäuden. Stattdessen eignen sich moderne und automatisierte Dachausstiege, die durch große Flächen viel Licht in den Raum lassen, aber trotzdem kompakt sind. Ein Flachdachausstieg von verasonn ermöglicht ein bequemes Betreten der Dachterrasse, sowohl mit automatischer Bedienung als auch mittels einfachen, händischen Öffnens - das ist vor allem dann praktisch, wenn man zum Beispiel Geschirr für einen gemütlichen Grillabend oder Gartenwerkzeug mit hinausnehmen möchte.Die W-Reihe von verasonnMit der W-Reihe bietet verasonn Dachausstiege in unterschiedlichen Größen, die sich bequem per Taster öffnen und schließen lassen. Optional ist die komfortable Bedienung per App oder Fernbedienung möglich. Mithilfe eines elektrisch betriebenen Spindelmotors wird der Öffnungs- und Schließvorgang schnell und geräuscharm durchgeführt. Beliebt ist zum Beispiel das platzsparende Fensterelement W-10, der schmale und innovative Ausstieg W-30 oder das großzügige Modell W-55, das aufgrund seiner Konstruktion trotzdem mit wenig Platz auskommt. Alle Flachdach-Ausstiege ermöglichen ein stufenloses Öffnen und Schließen, sind standardmäßig 3-fach-verglast sowie wärmebrückenfrei. Diese Vorzüge gelten selbstverständlich auch für die M-Reihe des Unternehmens, die manuelle Dachausstiege umfasst. Somit lässt sich sagen: Die Dachausstiege von verasonn sind mehr als nur zweckmäßige Zugänge für Wartungsarbeiten oder Ähnliches - sie sind luxuriös und sorgen für absoluten Komfort.Immer zur Hand: Bedienung mit dem HandyNatürlich lässt sich jeder elektrische Dachausstieg mit einer Fernbedienung oder per Schalter öffnen und schließen - doch gerade eine kompakte, kleine Fernbedienung ist schnell einmal verlegt. So bevorzugen viele Kunden von verasonn die Bedienung per App, denn das Handy ist in der Regel immer verfügbar. Für die Steuerung kann zum Beispiel auch Google Home oder die Amazon-Assistentin Alexa verwendet werden. Ein Sprachbefehl genügt also.Dachausstiege für Smarthome-Ansprüche: Regensensor und mehrEin Flachdach-Ausstieg, der Regen erkennt und sich automatisch schließt? Mit diesem und anderen Features lassen sich die Fensterlösungen von verasonn optional ausstatten. Der erfahrene Hersteller sorgt dafür, dass Dachausstiege in Smarthome-Lösungen integriert werden können und mit entsprechenden Sensoren auf die Witterung reagieren. Das betrifft zum Beispiel:- Regensensoren für automatisches Schließen- Spaltlüftungsoption bei Regen- Sonne-/Windsensoren zur automatischen Steuerung der MarkiseWeiterhin lassen sich optionale Zusatzfunktionen wie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), selbstreinigendes Glas oder Sonnenschutzglas integrieren.Flachdach-Ausstieg für den NotfallDachausstiege von verasonn eignen sich mit entsprechenden Zusatzoptionen auch als Notfallausstiege. Wichtig ist hier besonders die USV - die unterbrechungsfreie Stromversorgung garantiert, dass der Ausstieg sich auch im Falle eines Stromausfalls öffnen lässt, um das Haus zu verlassen. Diese Funktion ist kompatibel mit einer Rauchabzugsanlage, die im Brandfall entstehenden Rauch automatisch nach draußen leitet. Ein Plus für die Sicherheit aller Bewohner.Alle Ausstiege von verasonn sind CE-Zertifiziert. Um der CE-Zertifizierung gerecht zu werden, ist eine Mindestneigung von 10 Grad bauliche Voraussetzung und wird gegebenenfalls durch einen Aufkeilrahmen erreicht.Näher an der Sonne: Sonnenschutz aus Profi-HandFlachdächer stellen spannende Nutzflächen dar. Durch großzügige Dachausstiege sind sie zwar gut erreichbar, allerdings lassen große Glasflächen auch viel Sonne herein - gerade im Bereich des Flachdachs bei gutem Wetter fast den ganzen Tag. Über verasonnDachausstiege als exklusive, praktische Produkte mit Mehrwert: Das ist der Anspruch, den das aus Hüttenberg-Volpertshausen stammende Unternehmen verasonn mit seinen Produktinnovationen und hohen Qualitätsstandard verfolgt. Lichtdurchflutete Räume und ein optimales Raumklima bedeuten Lebensqualität - deshalb vereint verasonn großformatige Dachfenster sowie Flachdach-Ausstiege mit einem neuen, komfortablen Bedienmechanismus. Alle Produkte sind individualisierbar. Design und Technik perfekt vereint.