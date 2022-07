München (ots) -Bereits zum 20. Mal trafen sich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zur Sternfahrt, einem gemeinsamen Wochenende mit umfangreichem Seminarprogramm. Insgesamt traten 320 TeilnehmerInnen aus ganz Deutschland die Reise nach Berlin an und erlebten nach zwei Jahren Pause in der Hauptstadt ein Programm unter dem Motto der >Golden Twenties<.Das Ehrenamt ist für die 22 Ronald McDonald Häuser und die 6 Ronald McDonald Oasen in Deutschland eine unverzichtbare Säule ihrer Arbeit für Familien schwer kranker Kinder. Insgesamt schenken rund 703 Menschen der Kinderhilfe ihre Zeit und sorgen auf vielfältige Weise dafür, dass sich die Familien der kleinen Patienten in einem gemütlichen Zuhause auf Zeit ganz in der Nähe der Klinik aufgefangen und geborgen fühlen können.Die McDonald's Kinderhilfe legt großen Wert auf eine fundierte Weiterbildung sowohl der haupt- als auch der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und bietet seit nunmehr 20 Jahren jeweils an einem zentralen Ort in Deutschland ein Fortbildungswochenende für das Ehrenamt an - dieses Mal in Berlin.Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stand in den angebotenen Workshops eine große thematische Bandbreite zur Auswahl: Von Erste-Hilfe-Trainings über den >Umgang von Pädiatrischen Teams, Kindern und ihren Familien mit Krisen< bis hin zu hauswirtschaftlich-organisatorischen Themen wie >Aufräumen als Fest: Ordnung für Zuhause, Arbeitsplatz und Seele< oder >Pflanzenbild/Living Wall< wurde viel an Inspiration und Know-how für den Alltag in Haus und Oase an die Hand gegeben.Highlight des Wochenendes war der festliche Gala-Abend unter dem Motto >Golden Twenties<, mit dem sich die Stiftung für den Einsatz ihrer Ehrenamts-Teams bedankte. Der Chansonnier, Kabarettist und Moderator Jo van Nelsen und der Pianist Bernd Schmidt nahmen die Gäste mit auf eine Reise in das Berlin der 20er Jahre. Der Stiftungsratsvorsitzende der Kinderhilfe, Marcus Lettschulte, überbrachte den Dank des Stifters.Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe ehrte auch die Gäste, die seit vielen Jahren an der Seite der Stiftung stehen, darunter acht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für ihr 15-jähriges Jubiläum und zwei Damen sogar für ihr 20-jähriges Jubiläum. >Die Sternfahrt ist nach nunmehr 20 Jahren zu einer wichtigen Tradition geworden<, so Adrian Köstler. >Es beeindruckt mich immer wieder zu sehen, wie viele der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die McDonald's Kinderhilfe bereits seit 5, 10, 15 oder sogar 20 Jahren unterstützen.<Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Darüber hinaus fördert die McDonald's Kinderhilfe Stiftung Projekte, die sich dem Wohlbefinden von Kindern widmen. www.mcdonalds-kinderhilfe.orgKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/5284232