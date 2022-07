Der Modeversender Zalando plant offenbar 2023 den Marktstart in den USA. Anvisiert ist zunächst die Ostküste. Doch erfolgreich sein können die Berliner dort nur, wenn sie im Vorfeld eine stimmige Positionierung in dem gut besetzten Markt finden. Bekleidungshändler Zalando plant Medienberichten zufolge den Einstieg in den USA. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, soll Jim Freeman, Chief Business and Product Manager, für 2023 mit einem eigenen Team unter dem Projektnamen "Projekt Kangaroo" den Launch des Onlinehändlers und seiner Plattform in den Vereinigten Staaten vorbereiten. Eine dreistellige Millionensumme wolle sich der ...

