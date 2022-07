München (ots) -- Preis-Übergabe erfolgte beim Golfturnier "2. Felix & Friends Invitational"- Weiterer Health:Angel® geht an das Team der lübMEDIA GmbH in MünchenDer ehemalige Top-Skirennläufer Felix Neureuther erhielt heute den Health:Angel® für sein soziales Engagement im Bereich Gesundheitskommunikation. Die Übergabe erfolgte im Rahmen des Charity-Golfevents "2. Felix & Friends Invitational" im Golfclub Beuerberg. Ebenfalls mit dem "Oscar" für Gesundheitskommunikation ausgezeichnet wurde die lübMEDIA GmbH, die sich seit Jahren für die erfolgreiche Umsetzung und Kommunikation zahlreicher sozialer Gesundheitsprojekte einsetzt.Im Rahmen des bereits zum zweiten Mal ausgetragenen Charity-Golfevents "Felix & Friends Invitational" im Golfclub Beuerberg e.V. erhielt Felix Neureuther den Health:Angel"®-Preis, der seit 2018 von dem eingetragenen Verein Health Media Award® verliehen wird.Mit diesem Preis werden Non-Profit-Organisationen oder prominente Unterstützer für ihr soziales, medienwirksames Engagement für die Gesundheitskommunikation ausgezeichnet. Insgesamt wurden bereits rund 400 Preisträger mit dem Health:Angel® geehrt, darunter die World Health Organization (WHO), Ärzte ohne Grenzen, ichrettedeinleben, Prof. Dr. Jens Scholz/Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klaus Meine von den Scorpions, die Schauspielerin Liz Baffoe, Ludvig Andersson/ Svana Gisla(ABBA Voyage), Ben Streubel/SWR3 Lyrics und ZDF/Annette Frier ("Unvergesslich - Unser Chor für Menschen mit Demenz")."Gerade für junge Menschen sind Gesundheitsthemen von großer Wichtigkeit. Felix Neureuther leistet mit seiner Stiftung und seinem Programm "Beweg dich schlau!" einen wichtigen Beitrag zur Prävention. Er hat einen Weg gefunden, Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung zu vermitteln und sie für mehr Sport im Alltag zu bewegen. So wird das Fundament für einen gesundheitsorientierten Lebensstil gelegt", begründete Grand-Jury-Präsidenten Tony Westwood die Preisvergabe."Vielen Dank für diese Auszeichnung, die nicht nur unsere unermüdliche Arbeit würdigt, sondern auch zur Sichtbarkeit unserer Stiftungsziele beiträgt. Mit dem Programm "Beweg dich schlau!" möchten wir Kindern und Jugendlichen die Kompetenzen und Tools an die Hand geben, ihr Leben von Beginn an gesund, aktiv und selbstwirksam zu gestalten", bedankt sich Felix Neureuther.Ein weiterer Health:Angel® wurde an das Team der lübMEDIA GmbH überreicht. Die Kommunikationsagentur in München setzt sich seit vielen Jahren im Bereich Gesundheitskommunikation ein und initiierte bereits zahlreiche soziale Gesundheitsprogramme und -netzwerke, darunter unter anderem United Kids Foundations, fit4future, Beweg dich schlau!, deinsport.de und step. Mehr Informationen: www.luebmedia.com."Robert Lübenoff und das Team der lübMEDIA GmbH haben den kommunikativen Erfolg durch die professionelle Entwicklung und Umsetzung der Kommunikationsstrategie möglich gemacht. Besonders beeindruckt hat die Jury, dass die Agentur sich seit vielen Jahren für junge Menschen einsetzt, immer neue Ideen für Charityprojekte entwickelt und diese erfolgreich mit ihrem Kreativteam umsetzt", begründet Westwood die Auszeichnung.Den Preis nahm lübMEDIA-Geschäftsführer Robert Lübenoff entgegen: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und bin stolz, gemeinsam mit meinem großartigen Team wegweisende Projekte zu initiieren und umzusetzen, die das Leben zahlreicher Menschen zum Positiven verändert."Bildquelle: Brauer Photos/Juri ReetzPressekontakt:Eventleitung "Felix & Friends Invitational"Alexander LübenoffSylvensteinstraße 281369 MünchenTel.: 089 / 74 66 14 50E-Mail: info@bewegdichschlau.comAnsprechpartner für Presse:lübMEDIA GmbHBärbel MeesSylvensteinstraße 281369 MünchenTel.: 089 / 74 66 14 75E-Mail: baerbel.mees@luebmedia.comOriginal-Content von: lübMEDIA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127190/5284265