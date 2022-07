Karora Resources meldete für das zweite Quartal 2022 eine konsolidierte Goldproduktion von 30.652 Unzen, Osisko Gold Royalties erzielte im zweiten Quartal 2022 etwa 22.240 zurechenbare Unzen Goldäquivalent, Tarachi Gold meldete ein Update zum Fortschritt seines Mühlen- und Abraumprojekts Magistral in Mexiko, IsoEnergy meldete eine erste unabhängige Mineralressourcenschätzung für die Uranlagerstätte Hurricane auf Larocque East und Caledonia Mining meldete für das zweite Quartal 2022 eine Rekord-Goldproduktion von 20.091 Unzen aus der Mine Blanket in Simbabwe, was einen Quartalsrekord darstellt.