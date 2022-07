Durch eine 200-Watt-Ultra-Schnellladefunktion soll das neue Vivo-Smartphone iQOO 10 Pro in zehn Minuten voll geladen werden können. Das Technologieunternehmen Vivo hat mit dem iQOO 10 Pro ein neues Smartphone auf den Markt gebracht. Es verfügt über eine 200-Watt-Ultra-Schnellladefunktion - der Hersteller spricht von der weltweit ersten kommerziellen Lösung dieser Art. Die Akku-Neuheit soll das Smartphone in nur zehn Minuten vollständig aufladen - ohne an Leistung einzubüßen. Damit verdoppelt Vivo die ...

