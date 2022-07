Nachdem sich die Aktie der Deutschen Telekom letzte Woche von ihrer schwachen Seite gezeigt hatte, versucht sie nun die Verluste wieder wettzumachen. Vor allem die starke Prognose der Tochter T-Mobile US lösten am Mittwoch eine Gegenbewegung aus. Doch aus diesen Gründen sollten sich Trader nicht zu früh freuen.Im Juni ging es bei der Aktie der Deutschen Telekom ordentlich zur Sache. Nach einer deutlichen Korrektur legte sie eine v-förmige Erholungsbewegung hin, prallte jedoch an der massiven Widerstandszone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...