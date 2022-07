Während die Erholungsrally am Kryptomarkt in die nächste Runde geht, taumelt die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase auch am Donnerstag immer weiter Richtung Allzeittief. Angesichts der schlechten Nachrichten der vergangenen Tage ist das auch kein Wunder.Medienberichte, wonach die US-Börsenaufsicht SEC gegen Coinbase ermittelt, haben die Aktie bereits am Dienstag um mehr als 20 Prozent einbrechen lassen. Konkret geht es dabei um den Vorwurf, der Kryptobörsenbetreiber biete auf seinen Plattformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...