NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Stuttgarter hätten als bisher einziger der von ihm beobachteten Autobauer den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen habe der Konzern sich zuversichtlich geäußert, die Preise im zweiten Halbjahr hoch halten zu können. Das Management vertraue zudem auf die Solidarität der Bundesregierung zum Schutz der Branche im Falle einer möglichen Gas-Rationierung./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 10:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 10:08 / EDT



ISIN: DE0007100000

