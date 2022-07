Laut dem Umweltbundesamt ist der Bergbau für etwa sechs bis acht Prozent der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Davon entstehen rund zwei Prozent bei der Gewinnung von Metallen und Industriematerialien. Heute sind 0,5 bis ein Prozent der Fahrzeugflotten vollelektrisch. Erneuerbare Energien werden nur selten genutzt. Der Bergbau verbraucht viel Wasser, findet gleichzeitig oft in sehr trockenen Regionen statt. Gearbeitet wird an geschlossenen Wasserkreisläufen sowie an einer Vergrößerung ...

