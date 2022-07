Die deutschen Indizes zeigen sich am Donnerstag weitgehend unbeeindruckt vom zweiten Quartal mit schrumpfender Wirtschaft in den USA. Vielmehr bestimmten die vorgelegten Quartalszahlen die Kurse. Während Uniper trotz verschobener Präsentation des Zahlenwerks zulegen konnte, brach Fresenius nach gesenkter Prognose ein.Nach einem wechselhaften Tag, während dem der deutsche Leitindex bis auf 13.094 Punkte abrutschte, schloss der DAX nach einer Rally kurz vor Handelsschluss am Donnerstag 0,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...