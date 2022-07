DJ Arxum GmbH startet EIC-finanziertes Accelerator Projekt für Compliance Digitalisierung in der Pharma Branche

DGAP-Media / 2022-07-28 / 17:37 Der European Investment Council (EIC) hat Arxum als einen der wenigen Begünstigten des EIC-Accelerator-Programms ausgewählt. Am 5. Juli 2022 haben Arxum und die European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) den Vertrag unterzeichnet, um die Blockchain-basierte Lösung von Arxum zur GxP Digitalisierung für biotechnische oder Pharma-Labore auf europäischer Ebene einzuführen. Das Projekt deckt sich mit mehreren strategischen Interessenbereichen der EU. Der EIC ist Europas Vorzeige-Innovationsprogramm zur Identifizierung, Entwicklung und Skalierung von bahnbrechenden Technologien. Der Europäische Innovationsrat wurde im Rahmen des EU-Programms Horizont Europa mit einem Budget von 10,1 Mrd. EUR ausgestattet, um wirkungsvolle Innovationen während des gesamten Lebenszyklus zu unterstützen, von der Frühphase über den Nachweis des Konzepts und den Technologietransfer bis hin zur Finanzierung und Vergrößerung von Start-ups und KMU. Die Arxum GmbH aus Kaiserslautern hat eine innovative, auf Blockchain-Technologie basierende Lösung eingeführt, um Datenintegrität digital zu sichern und den Papieraufwand in biowissenschaftlichen Laboren zu verringern. Arxum führt diese Lösung ein, um die Patientensicherheit und Laboreffizienz in einer Branche zu verbessern, die aktuell dringend nach effektiven Digitalisierungslösungen sucht. Der EIC stellt Arxum einen Zuschuss von 1,5 Mio. EUR für die Entwicklung weiterer Funktionen zur Verfügung. In einer zweiten Phase wird eine VC-Investition mit einem Matching Fund des EIC folgen. Arxum wird die Mittel nutzen, um die Marktfähigkeit der Anwendungen zu erweitern und weiteren Kundennutzen für den Laborbereich zu schaffen. Über das Projekt: Das Blockchain-based Laboratory Operations Control System (BLOCS) zielt darauf ab, im Labor durchgeführte Analysen zu überwachen und festzustellen, ob Rohdaten aufgrund von Protokollfehlern oder Handlungen, die nicht den GxP-Regeln entsprechen, verändert wurden. BLOCS zeichnet in Echtzeit die Ereignisse auf, die in Rohdaten der Laborsoftware auftreten, und sendet sie an einen Smart Contract auf einer Blockchain. Um den Risikostatus der Analyse korrekt zu abzubilden, wird die Business-Logik für die Erstellung von Rohdaten oder ungültiger Aktionsereignisse unveränderbar im Contract ausgewertet. Abweichungen werden gemeldet und in Echtzeit konfigurierbare Alarme ausgelöst. Die Stärke dieses Ansatzes liegt im Vertrauen, das der auf der Blockchain laufende Smart-Contract bietet: Er enthält die Geschäftslogik, die entscheidet, ob das letzte Ereignis die Gültigkeit einer durchgeführten Laboranalyse beeinflusst. Es gibt keine Möglichkeit, diese GxP-relevante Geschäftslogik zu umgehen oder die Historie auf der Blockchain außer Kraft zu setzen. Siehe https://eic.easme-web.eu/?b=898139491

