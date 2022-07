In einem freundlichen Gesamtmarkt konnte sich der Kurs der Palantir zuletzt wieder an die 10-Dollar-Marke herantasten. Auch der Nachrichtenfluss von Geschäftsseite bleibt positiv. Die US Army, die ohnehin ein guter Kunde Palantirs ist, gibt nun einen weiteren millionenschweren Vertrauensbeweis für das Unternehmen ab.Eine bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Army Research Laboratory und Palantir wird um zwei Jahre verlängert. Es geht darum, Palantirs Daten- und KI-Kapazitäten noch mehr ...

