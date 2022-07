Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, meldete heute die Umstrukturierung seines kaufmännischen Führungsteams durch die Einsetzung eines neuen Chief Business Officers (CBO) und investiert zugleich weiter in kaufmännische Fachkräfte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220728005026/de/

Effective immediately, Michael Prosser is promoted to Chief Business Officer. Michael has been with Crown Bioscience for over ten years serving in a variety of operational and commercial leadership positions, and most recently served as Senior Vice President, Commercial and Strategic Development. (Photo: Business Wire)

Michael Prosser wird mit sofortiger Wirkung zum Chief Business Officer befördert. Michael hatte in den letzten zehn Jahren bei Crown Bioscience verschiedene betriebliche und kaufmännische Führungspositionen inne und war zuletzt Senior Vice President des Bereichs Commercial and Strategic Development.

Im Zuge des anhaltenden Wachstums des Unternehmens wurden drei neue Stellen im kaufmännischen Team geschaffen, die an Herrn Prosser berichten werden. Alex Slater, der im vergangenen Jahr in das Unternehmen eingetreten ist, hat als Vice President of Global Business Development zusätzliche Verantwortung für die Geschäftsentwicklung in der Region APAC übernommen. Dr. Jonny McMichael wurde zum Vice President für den Bereich Client Experience and Enablement ernannt, und Dr. Achim Quandt ist als Executive Director of Product Management in das Unternehmen eingetreten.

"Crown Bioscience ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und hat seine jährlichen Wachstumsziele stets übertroffen. Im Geschäftsjahr 2021 konnten wir uns über eine Steigerung der Buchungen um mehr als 40 freuen", sagte CEO Armin Spura. "Mit diesen heute bekannt gegebenen Veränderungen und unter Michaels weiterer Führung sind wir zuversichtlich, dass wir ein kommerzielles Team zusammengestellt haben, das Crown Bioscience optimal für seine nächste Wachstumsphase positioniert."

CBO Michael Prosser erklärte: "Es ist mir eine Ehre, dass man mich gebeten hat, die nächste Phase des kommerziellen Wachstums von Crown Bioscience zu leiten. Unser bisheriger Erfolg ist direkt auf unseren unermüdlichen Fokus auf das Kundenerlebnis, die Produktinnovation und die Etablierung neuer branchenführender Qualitätsstandards zurückzuführen. Ich freue mich darauf, eng mit dem neuen Team und in der neuen Struktur zusammenzuarbeiten, wenn wir uns bemühen, in all diesen Bereichen kontinuierlich besser zu werden."

Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2021 mehr als vierhundert Neukunden gewinnen und hat zur Deckung der gestiegenen Kundennachfrage die Investitionen in seine globale Präsenz beschleunigt. So sind die Renovierungsarbeiten in den APAC-Laboratorien inzwischen abgeschlossen, und es wurde ein Joint Venture mit dem Schwesterunternehmen MBL in Japan gegründet. Parallel dazu sind in Europa und den Vereinigten Staaten Investitionen in den Ausbau von Standorten und strategische Übernahmen geplant.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das präklinische und translationale Plattformen anbietet, um Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten (IMID) voranzubringen. Das Unternehmen ist das einzige präklinische CRO, das Dienstleistungen für Tumororganoide unter Verwendung der HUB-Technologie anbietet und über die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung verfügt. Crown Bioscience trägt dazu bei, hervorragende Arzneimittelkandidaten zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und verfügt über neun Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter: https://www.crownbio.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220728005026/de/

Contacts:

Crown Bioscience

Louise Stenson

pr@crownbio.com