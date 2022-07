Die NTT CORPORATION (NTT) hat sich der Joint Audit Cooperation (JAC) 1 angeschlossen, die CSR-Audits bei Anbietern von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) weltweit durchführt. NTT ist die erste asiatische Telefongesellschaft, die dem Verband beitritt, und wird zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, indem sie eine geschützte und sichere Lieferkette aufbaut und aufrechterhält.

Die JAC im Überblick

Die JAC wurde 2010 gegründet und setzt sich derzeit aus 23 Telekommunikationsunternehmen zusammen, einschließlich NTT.2 Seit der Gründung haben JAC-Mitglieder mehr als 724 CSR-Audits (Überprüfungen der Corporate Social Responsibility bzw. der unternehmerischen Gesellschaftsverantwortung) in 41 Ländern durchgeführt. Telefongesellschaften, die sich um Kooperation bei diesen Audits bemühen, verbessern nachweislich die CSR-Standards in der gesamten Lieferkette.

Beteiligung von NTT

Im Februar 2022 gab NTT die Leitlinien der NTT-Gruppe für Nachhaltigkeit in der Lieferkette bekannt.3 Das Unternehmen verstärkt den Dialog mit Zulieferern in Bezug auf den Aufbau und die Aufrechterhaltung von geschützten und sicheren Lieferketten. Als erste asiatische Telefongesellschaft in der JAC wird NTT in der Lage sein, Informationen über die Zustände und Herausforderungen für jedes Unternehmen in der Lieferkette sowie über die besten CSR-Methoden mit den anderen JAC-Mitgliedsunternehmen auszutauschen und so die Due Diligence bei Anbietern auf globaler Ebene zu fördern.

Gemeinsam mit ihren Zulieferern wird die NTT-Gruppe weiterhin zur Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen, indem eine geschützte und sichere Lieferkette aufgebaut und aufrechterhalten wird.

1. Informationen über die JAC: https://jac-initiative.com/ 2. Die 23 Telefongesellschaften, die Mitglied sind (in alphabetischer Reihenfolge): AIRTEL AFRICA, ATT, BT, BOUYGUES, DT, ELISA, KPN, MTN, MTS, NTT, ORANGE, PROXIMUS, SPARK, SWISSCOM, T MOBILE Netherlands, TELEFONICA, TELENOR, TELIA, TDC, TELSTRA, TIM, VERIZON, VODAFONE. 3. Zulieferer können mehr über die Beschaffungstätigkeiten von NTT über den folgenden Link erfahren: https://group.ntt/en/procurement/supplier/index.html

