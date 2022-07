Die deutschen Aktien haben am Donnerstag freundlich geschlossen. Vor allem positive Zahlen in der laufenden Berichtssaison sorgten für Unterstützung, obwohl sich an dem makroökonomischen Umfeld kaum etwas geändert hat. Bei den Einzelwerten explodierte die Aktie von Plug Power nach positiven Nachrichten geradezu, und auch die Aktien von Nel ASA und Nordex spürten die neue Hoffnung. Dagegen brach die Aktie von Fresenius nach schwächeren Geschäftszahlen ein.Der deutsche Aktienmarkt hat heute auf Indexebene höher geschlossen. Der DAX legte bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...