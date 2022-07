DGAP-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Northern Data AG: Vorläufiges berichtetes EBITDA 2021 gemäß IFRS um EUR 50 Mio. höher als am 30. Juni 2022 gemeldet. Finalisierung der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird im August 2022 erwartet.



28.07.2022

Vorläufiges berichtetes EBITDA 2021 gemäß IFRS um EUR 50 Mio. höher als am 30. Juni 2022 gemeldet. Finalisierung der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird im August 2022 erwartet. Frankfurt am Main - 28. Juli 2022 - Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) informiert, dass sich aufgrund der geänderten Erfassung einer bestehenden Forderung im Zusammenhang mit dem Stromausfall in Texas im Jahr 2021 das berichtete EBITDA gemäß IFRS im Rahmen der laufenden Prüfung um rund EUR 50 Mio. auf rund EUR 320 Mio. erhöht. Die Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA bleiben unverändert und werden bestätigt. Die Finalisierung der Prüfung des Jahres- und Konzernabschluss 2021 wird aber nicht mehr wie gemeldet im Juli 2022 erfolgen können, sondern im Laufe des August 2022. Trotz herausfordernder Kryptomärkte liegt der ungeprüfte Umsatz im ersten Halbjahr 2022 mit rund EUR 140-150 Mio. über dem Vorjahreshalbjahr. Übersicht (alle Zahlen ungeprüft) Umsatz in Höhe von EUR 189,9 Mio. in 2021.

EBITDA berichtet in Höhe von EUR 320,1 Mio. in 2021.

EBITDA bereinigt in Höhe von EUR 89,6 Mio. in 2021.

Netto-Sondereffekte in Höhe von EUR 230,5 Mio. in 2021.

H1 2022: Ungeprüfte Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 140-150 Mio.

Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 wird erfolgen, sobald der geprüfte Jahres- und Konzernabschluss 2021 vorliegt.

