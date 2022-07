Die Kurse von Bitcoin und Co. steigen wieder. Währenddessen erwartet Analyst Michael van de Poppe einen Anstieg von 100 bis 200 Prozent bei diversen Altcoins. Viel Aussagekraft besitzen diese Analysen letztendlich jedoch nicht. Am gestrigen Abend hat die US-Notenbank Federal Reserve angekündigt, den Leitzins um 75 Basispunkte anzuheben. Damit verabschieden sich die USA weiter von der lockeren Geldpolitik der letzten Jahre. Auf dem Kryptomarkt führte die Anhebung, die so erwartet worden war und damit keine Überraschung darstellte, für steigende Kurse. Bitcoin-Kurs kratzt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...