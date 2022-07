Mit der Meldung über die UN-Einigung in der vergangenen Woche, das Schwarze Meer wieder zu öffnen und somit die Getreidelieferungen aus der Ukraine wieder zu ermöglichen, hat die führende Plattform für Echtzeit-Lieferkettentransparenz FourKites neue Daten veröffentlicht, die zeigen, dass agile Spediteure Wege finden, mit der unbeständigen Situation umzugehen.

Nach dem am Freitag geschlossenen Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland geht FourKites davon aus, dass die Getreidelieferungen aus den Häfen am Schwarzen Meer innerhalb weniger Tage wieder aufgenommen werden können. Das gleiche Abkommen gestattet es Russland, Düngemittel und andere Produkte zu exportieren, die nicht unter die internationalen Sanktionen fallen.

"Ich hoffe, dass dieses Abkommen den großen Schifffahrtsunternehmen das nötige Vertrauen gibt, um ihre Aktivitäten in der Region wieder aufzunehmen", sagt Philippe Salles, VP Strategic Solutions (Ocean) bei FourKites. "Die nächsten Wochen werden entscheidend sein. Aber wenn alles reibungslos verläuft, könnte dieses Abkommen entscheidend dazu beitragen, eine weltweite Nahrungsmittelkrise abzuwenden. Und ungeachtet des jüngsten Raketenangriffs auf den Hafen von Odessa, der ein Zeichen für die anhaltende Unbeständigkeit in der Region ist, zeigen unsere Daten, dass die Spediteure auf alle Eventualitäten gut vorbereitet sind."

Die Ukraine verschifft gewöhnlich Millionen von Tonnen Getreide auf dem Seeweg direkt von ihren Schwarzmeerhäfen in Länder wie Ägypten, Indonesien und Bangladesch. Durch den Krieg wurde diese Route faktisch stillgelegt, da die großen Reedereien zu dem Schluss kamen, dass es zu gefährlich sei, im Schwarzen Meer tätig zu sein. Nun besteht die Hoffnung, dass zumindest ein Teil dieser Transporte wieder aufgenommen werden kann.

"Unsere Daten der letzten Wochen zeigen, dass sich die Logistikunternehmen bereits auf die Situation in der Ukraine eingestellt haben", sagt Salles. "Die ukrainischen Spediteure sind auf Straße und Schiene ausgewichen, um Getreide zu den Seehäfen außerhalb des Landes zu transportieren, insbesondere nach Polen oder über den Balkan zu den Häfen an der Adria wie Triest und Rijeka."

Die Lieferungen aller Art in die an Russland und die Ukraine angrenzenden Länder sind im Vergleich zum übrigen Europa nach wie vor gut. Das durchschnittliche Sendungsvolumen der letzten 14 Tage ist im Vergleich zum 21. Februar, dem Beginn der Invasion, um 20 gestiegen. Gleichzeitig sind die Verspätungen bei LTL-Sendungen (Less than Truckload) nach Osteuropa in den letzten Wochen zurückgegangen. Die Zahl der verspäteten LTL-Sendungen liegt jetzt nur noch 15 höher als zu Beginn des Konflikts. Dies ist ein Rückgang um 48 im Vergleich zu Mitte Juni, als die Verspätungen im Lkw-Verkehr sogar um 33 höher waren als zu Beginn des Konflikts.

Vor der UN-Vereinbarung sollten Hunderttausende von Tonnen Getreide über längere Landwege transportiert werden. Dies warf die Frage auf, ob die Kapazitäten ausreichen würden, um die Tausenden von zusätzlichen Lkw-Fahrten zu bewältigen, die dafür erforderlich wären.

"Die ukrainischen Spediteure geben Vollgas, um Getreide zu exportieren und das Wirtschaftswachstum des Landes wieder anzukurbeln", kommentiert der in Polen ansässige Maciej Mackowiak, Director, Carrier Marketing, Europa bei FourKites. "An der polnisch-ukrainischen Grenze kommt es bereits jetzt zu erheblichen Staus, weil die Europäische Union ukrainischen Straßentransportunternehmen seit Mitte Juli die Möglichkeit gibt, Transporte ohne Genehmigungen durchzuführen."

Insgesamt bleibt der Warentransport in die oder aus der Ukraine schwierig. Die Sendungsmengen in die Ukraine haben sich von ihrem Tiefpunkt im März leicht erholt, liegen aber immer noch 65 unter dem Vorkriegsniveau.

