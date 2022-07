News von Trading-Treff.de DAX nach dem Fed-Abend mit unerwartetem Schwung durch das US-BIP - so lief der heutige Handelstag an der Börse. Auf die DAX-Konsolidierung folgte ein neuer Anstieg Die FED-Sitzung vollzog auch diesmal steigende Kurse an der Wall Street. Gerade der Nasdaq profitierte deutlich von der Zuversicht des US-Notenbankchefs Jerome Powell, der die Wirtschaft nicht lange oder nur knapp in einer Rezession sieht. Die entsprechenden Daten ...

