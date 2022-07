SpaceX hat bei der US-Zulassungsbehörde FCC eine Lizenz für die Nutzung der 2-GHz-Frequenz beantragt. Die soll der Starlink-Lizenz hinzugefügt werden. Kommt Starlink jetzt auf Smartphones? Der Satelliteninternetdienst Starlink von SpaceX wächst und gedeiht. Aktuell wächst die Zahl der in den Orbit gesandten Satelliten so schnell wie nie zuvor. Bereits mehr als 2500 Satelliten befinden sich bereits in der Umlaufbahn. Fast eine halbe Million Kunden verlassen sich weltweit bereits auf den Internetzugang ...

