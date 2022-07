Die Gold Resource Corporation (ISIN: US38068T1051, NYSE: GORO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,01 US-Dollar je Aktie. Aktionäre erhalten die Ausschüttung für das dritte Quartal am 30. September 2022 (Record date: 15. September 2022). Seit dem Jahr 2010 zahlt Gold Resource eine Dividende an die Aktionäre. Im Frühjahr 2021 hat das Unternehmen die Dividende von einer monatlichen Auszahlungsweise auf ...

