SURTECO GROUP SE: Umsatz über Vorjahr; Rohmaterialkosten drücken auf die Marge Konzernumsatz steigt um 10 % auf 415,1 Mio. €

EBIT-Marge liegt bei 8 % und absolut bei 33,5 Mio. €

Wirtschaftliches Umfeld verschlechtert sich weiter Buttenwiesen, 29. Juli 2022 - Die SURTECO GROUP SE, Holdinggesellschaft für führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie, konnte trotz spürbar nachlassender Nachfrage ihre Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2022 steigern. Im Wesentlichen aufgrund von Preiseffekten aus der Weitergabe der enorm hohen Rohstoffpreise stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 10 % auf 415,1 Mio. €. In Verbindung mit höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen drückten die gestiegenen Materialkosten jedoch auf die Gewinnmargen, wobei die Gesellschaft die direkten Energiekosten noch auf einem stabilen Niveau halten konnte. So lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 33,5 Mio. € um 14 % unter dem Vorjahreswert. Der Konzerngewinn betrug 22,5 Mio. € nach 25,7 Mio. € im Vorjahr. Alle Segmente des Konzerns konnten ihre Umsatzerlöse anheben. Decoratives, das größte Segment des Konzerns, steigerte die Umsätze von 274,5 Mio. € im Vorjahr auf 297,3 Mio. € im ersten Halbjahr 2022. Das EBIT lag bei 29,1 Mio. € nach 33,3 Mio. € im Vorjahr. Technicals erreichte Umsätze von 39,9 Mio. € (Vorjahr: 36,2 Mio. €). Das EBIT gab dabei auf 1,7 Mio. € nach (Vorjahr: 3,2 Mio. €). Profiles konnte aufgrund eines immer noch robusten Marktumfelds im Baubereich dem Margendruck trotzen und im ersten Halbjahr 2022 sowohl den Umsatz auf 77,9 Mio. € (Vorjahr: 67,3 Mio. €) als auch das EBIT auf 9,1 Mio. € (Vorjahr: 6,6 Mio. €) verbessern. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen sieht die Gesellschaft eine spürbare Abschwächung des Konsumklimas in Europa. Daher wird ein Erreichen der Prognose für das Gesamtjahr 2022 (730 Mio. € bis 750 Mio. € Umsatz und 55 Mio. € bis 65 Mio. € EBIT) zumindest beim Ergebnis nur noch am unteren Rand der Spanne erwartet. Dies setzt auch voraus, dass die Industrie in Europa weiterhin vollumfänglich mit Gas versorgt wird. "Das erste Halbjahr 2022 war von äußerst ungewöhnlichen und herausfordernden Rahmenbedingungen geprägt. Das EBIT von 33,5 Mio. € ist noch gut, aber das zweite Halbjahr wird deutlich schwieriger. Die Prognose kann nur erreicht werden, wenn die deutsche und europäische Industrie lückenlos mit Energie versorgt werden kann", so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE. Den Bericht zum ersten Halbjahr 2022 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €) H1-2021 H1-2022 Konzernumsatz 377,9 415,1 - davon Decoratives 274,5 297,3 - davon Technicals 36,2 39,9 - davon Profiles 67,3 77,9 Auslandsumsatzquote in % 74 75 EBITDA 59,8 55,2 EBITDA-Marge in % 15,8 13,3 EBIT 1 38,9 33,5 - davon Decoratives 33,3 29,1 - davon Technicals 3,2 1,7 - davon Profiles 6,6 9,1 EBT 36,9 31,9 Konzerngewinn 25,7 22,5 Ergebnis je Aktie in € 2 1,66 1,45 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 28,9 18,8 Free Cashflow 11,8 -2,4 31.12.2021 30.06.2022 Bilanzsumme 795,1 883,0 Eigenkapital 413,7 430,0 Nettofinanzverschuldung 152,6 175,3 Verschuldungsgrad in % 3 37 41 Eigenkapitalquote in % 52,0 48,7 Mitarbeiter 3.165 3.193 Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731 Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller

Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 mit über 3.000 Mitarbeiter-/innen an weltweit 22 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 757 Mio. €, davon 25 % in Deutschland, 47 % im europäischen Ausland und weitere 28 % in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

