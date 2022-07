Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen guten Handelstag hinter sich. Der DAX kam zunächst schwer aus den Startlöchern und war am Vormittag noch auf Richtungssuche. Am Nachmittag legte er dann immer mehr zu und schloss knapp 0,9 Prozent höher bei 13.282 Punkten. Marktidee: TAG Immobilien TAG Immobilien hat in dieser Woche eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Der Konzern sichert sich damit brutto 202 Millionen Euro. Die Aktie hatte nach einer längeren Durststrecke zuletzt trotzdem zugelegt. Gestern stieg das Papier auf ein Drei-Wochen-Hoch. Aus technischer Sicht deutet sich eine Ausdehnung der Erholung an. In den Fokus rücken drei Ziele auf der Oberseite. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf