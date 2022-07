Gestern nach Börsenschluss hat APPLE seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Im zweiten Quartal diesen Jahres konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,20 $ einfahren, während Experten von 1,16 $ ausgegangen waren. Die Erlöse lagen bei 83 Mrd. $ - APPLE erreichte damit einen neuen Quartalsrekord! Konjunktursorgen und Lieferengpässe sind dabei für das Unternehmen kein Thema. Im vergangenen Quartal konnte das iPhone-Geschäft in einem insgesamt geschrumpften Smartphone-Markt zulegen. Zusammen mit einem gewachsenen Dienste-Geschäft glich dies Rückgänge bei anderen Geräten mehr als aus. Der iPhone-Umsatz wuchs von 39,6 Mrd. $ ein Jahr zuvor auf knapp 40,7 Mrd. $. Im Dienstleistungsgeschäft gab es einen noch deutlicheren Zuwachs von 17,5 auf 19,6 Mrd. $. Der Konzern hat nun 860 Mio. Abo-Kunden - 160 Mio. mehr als vor einem Jahr. Aus der Firmenriege war noch zu hören, dass neue Zukäufe nicht ausgeschlossen werden. Wer weiß... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.





