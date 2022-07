NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Halbjahreszahlen von 16,60 auf 13,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Ein schwacher Umsatzausblick und die steigende Kosteninflation setzten die Margen zunehmend unter Druck, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Umsatzziele für das eigene Wachstum des Außenwerbespezialisten für Asien und Europa und damit auch seine Schätzungen für das operative Ergebnis./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 19:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 00:15 / BST



ISIN: FR0000077919

