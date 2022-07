Beuerberg (ots) -"2. Felix & Friends Invitational": 195.000 Euro für Kinder in Bewegung- Charity-Golfturnier von Felix Neureuther fand zum zweiten Mal im Golf Club Beuerberg statt- Sensationelle Spendensumme für das "Beweg dich schlau!" Programm der Felix-Neureuther-Stiftung195.000 Euro standen am Ende des Abends auf dem Spendenscheck, den der ehemalige Top Skirennläufer Felix Neureuther bei der Siegerehrung des "2. Felix & Friends Invitational" Golf Charity-Turniers im Golf Club Beuerberg überreicht bekam. Diese fließen in das "Beweg dich schlau!" Programm der Felix-Neureuther-Stiftung und ermöglichen damit Kindern im Kita- und Grundschulalter den Zugang zu mehr Bewegung und einem gesundheitsorientierten Lebensstil.Bei grandiosem Wetter traten insgesamt 72 Spieler*innen in 18 Teams im wunderbaren Golfclub Beuerberg gegeneinander an, um den Sieg des bereits zum zweiten Mal ausgetragenen Charity-Golfevents "Felix & Friends Invitational 2022" unter sich auszumachen.Ein besonderer Dank gilt den diesjährigen Partner, die den Tag möglich machten. Die Allianz Kunde und Markt GmbH, AUDI AG, UNIQE Zahnbürste, Physioline GmbH, ERL Immobilien AG, Braunschweiger Privatbank, EAGLES Charity Golf e.V., Beachcomber Resorts & Hotels, Marktinvest International S.A., Ahead Wealth Solutions AG.Am Ende hatte das Team "Felix-Fauli" die Nase vorn, das damit in der Mannschaftswertung den Sieg holte und die Teams "Felix-Neureuther-Stiftung" (Rang 2) und "Physioline GmbH" sowie "lübMEDIA GmbH" (beide Rang 3) auf die Plätze verwies. Somit wiederholte Felix Neureuther seinen starken zweiten Platz aus dem Vorjahr. Der Brutto-Sieg ging an Dr. Stephan Werner von UNIQE Zahnbürste.Die illustre Teilnehmerschar komplettierten der Moderator und ehemalige Leichtathlet Norbert Dobeleit, der frühere Halleneuropameister im Hochsprung Carlo Thränhardt, der ehemalige Tennisprofi Charly Steeb, Skisprung-Legende Dieter Thoma, BMX Profi Senad Grosic sowie die beiden Vorstandsvorsitzendenden der fit4future foundation Germany Robert Lübenoff und Jürgen Brinkmann.Doch neben Golfsport auf hohem Niveau und einem wundervollen Tag inmitten von Freunden der Neureuther-Familie stand vor allem der gute Zweck im Vordergrund: Insgesamt 195.000 Euro wurden im Rahmen des Charity Golfturniers gesammelt, die in das wissenschaftlich fundierte Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" fließen."Es ist der Wahnsinn, wie viel Geld bei meinem zweiten Charity Golfturnier zusammengekommen ist. Wir hatten nicht nur einen großartigen Golf-Tag hier in Beuerberg, sondern machen mit diesem Betrag einen echten Unterschied im Leben der Kinder, die nun von meinem Bewegungsprogramm profitieren können. Ich danke allen Teilnehmer*innen und Partnern für ihren Beitrag und ihr großes Herz", freute sich Felix Neureuther, der den Spendenscheck im Rahmen der Siegerehrung entgegennahm."Beweg dich schlau!" (BDS) verfolgt das Ziel, Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln und den Grundstein für ein gesundheitsorientiertes Leben zu legen. Durch spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren, werden die physische Gesundheit, mentale Ausgeglichenheit und kognitive Leistungsfähigkeit gefördert. Das Programm besteht aus den Modulen "BDS Kita" (Kinder im Alter von 1 bis 3 und 4 bis 6 Jahren), "BDS Campus" (Grundschule) und "BDS Ferien" und fördert durch altersentsprechende Wahrnehmungs- und Bewegungsimpulse die motorische, kognitive und emotional-soziale Entwicklung. Außerdem enthält das Programm Anregungen und digitale Inhalte für Erzieher*innen, Lehrer*innen und Eltern. Mehr Informationen: Startseite (bewegdichschlau.com) (https://bewegdichschlau.com/)Bildquelle: Brauer Photos/Juri ReetzFelix-Neureuther-StiftungDie Felix-Neureuther-Stiftung wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, einen aktiven Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" wird bereits im Kindesalter der Grundstein für einen gesundheitsorientierten Lebensstil gelegt. Außerdem hat sich die Stiftung der Vermittlung der Werte Gesundheit, Natur, Familie, Menschlichkeit sowie Nachhaltigkeit verschrieben. Mehr Informationen: https://www.felix-neureuther-stiftung.dePressekontakt:Eventleitung "Felix & Friends Invitational"Alexander LübenoffSylvensteinstraße 281369 MünchenTel.: 089 / 74 66 14 50E-Mail: info@bewegdichschlau.comAnsprechpartner für Presse:lübMEDIA GmbHBärbel MeesSylvensteinstraße 281369 MünchenTel.: 089 / 74 66 14 75E-Mail: baerbel.mees@luebmedia.comOriginal-Content von: Felix-Neureuther-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157585/5284503