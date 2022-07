Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die viel zu hohe Inflation in Deutschland und die heute anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung dürfte auf die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen der EZB aufmerksam machen, so die Analysten der Helaba.Ob dies den Rentenmarkt belaste, bleibe abzuwarten. Bei den deutschen Preiszahlen sei es nur kurzzeitig zu einer schwächeren Tendenz gekommen. Letztlich habe das zweite US-Quartalsminus in Folge für Verunsicherung und deutlich steigende Kurse gesorgt. Spekulationen auf steigende US-Zinsen hätten nachgelassen und zu sinkenden Renditen beigetragen. ...

