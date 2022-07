Berlin (ots) -Die Grünen in Niedersachsen lehnen einen Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland kategorisch ab. "Laufzeitverlängerungen oder gar den Kauf neuer Brennstäbe lehnen wir entschieden ab. Auch ein Streckbetrieb wäre eine Laufzeitverlängerung und erfordert eine Änderung des Atomgesetzes", sagte Christian Meyer dem Berliner Tagesspiegel (Freitagsausgabe). Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister, der als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl am 9. Oktober antritt, hält einen Weiterbetrieb für zu teuer, zu unsicher und für nutzlos.https://www.tagesspiegel.de/politik/partei-in-aufruhr-die-atomfrage-wird-zum-spaltpilz-fuer-die-gruenen/28557726.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5284594