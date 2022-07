Plug Power (WKN: A1JA81)- und Nel (WKN: A0B733)-Aktien sind heute (28.07.2022) in Frankfurt 24,66 beziehungsweise 9,34 % gestiegen. Beide Unternehmen konnten zuletzt über neue Großaufträge berichten. So hat Nel kürzlich die bisher größte Elektrolyseur-Bestellung seiner Geschichte erhalten. Ein nicht näher genanntes amerikanisches Industrie-Unternehmen hat einen alkalischen 200-MW-Elektrolyseur bei der Tochter Nel Hydrogen Electrolyser in Auftrag gegeben. Plug Power erhielt hingegen von der kanadischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...