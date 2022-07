Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) kommt einfach nicht so richtig in Fahrt. Dabei ist das Papier mit extrem viel Schwung in das laufende Jahr gestartet. Für einige Zeit konnte sich die Aktie sogar an der DAX-Spitze halten. Dann hat sich aber die Furcht vor einer Rezession unter den Anlegern breitgemacht und die Aktie in die Tiefe gerissen. Dabei gäbe es aktuell gute Gründe für steigende Kurse. Denn nach dem jahrelangen Umbau, der immer wieder für Milliardenverluste gesorgt hat, scheint die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...