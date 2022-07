DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Verkauf/Insolvenz

Erfolgreicher Verkauf der BurnusHychem an den strategischen Investor DR.SCHNELL



29.07.2022 / 11:00

Die Eigenverwaltung um Dr. Maximilian Pluta und Stefan Warmuth (beide von PLUTA Rechtsanwälte) konnten im Rahmen eines strukturierten M&A-Prozesses, durchgeführt von One Square Advisors, eine erfolgreiche Investorenlösung für die BurnusHychem GmbH erzielen. Zum 01. August 2022 übernimmt die DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA aus München den Geschäftsbetrieb der BurnusHychem GmbH. Die Geschäftstätigkeiten werden zukünftig unter dem Namen Burnus Professional GmbH & Co. KG fortgeführt. Der Investor erwirbt neben den Produktions- und Geschäftsaktivitäten in Deutschland auch die Vertriebsaktivitäten der Schwestergesellschaft in der Schweiz.



Sanierungsexperte Dr. Maximilian Pluta erklärt: "Mit dem Verkauf der BurnusHychem und dem Erhalt der Arbeitsplätze haben wir einen wichtigen Meilenstein im Eigenverwaltungsverfahren der Burnus Gruppe erreicht. Herzlichen Dank an One Square für die Unterstützung in der Rolle des M&A Beraters."



Die Burnus Gruppe hatte im Februar 2022 mit drei Gesellschaften einen Antrag auf ein Eigenverwaltungsverfahren gestellt. Die drei Gesellschaften werden dabei von den Sanierungsexperten und Handlungsbevollmächtigten Dr. Maximilian Pluta, Philip Konen und Stefan Warmuth von der PLUTA Rechtsanwalts GmbH beraten. Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Eike Ebert haben sie die Unternehmensgruppe in den vergangenen Monaten durch das Verfahren geführt und den Sanierungsprozess umgesetzt.



Dr. Andreas Kleinschmidt von der Kanzlei White & Case LLP wurde vom Amtsgericht Darmstadt als Sachwalter für alle drei Gesellschaften bestellt. Der sanierungserfahrene Anwalt begleitet die Eigenverwaltung der traditionsreichen Unternehmensgruppe im Interesse der Gläubiger. "Die Zusammenarbeit mit der Eigenverwaltung und dem M&A-Berater One Square verlief sehr positiv. Es freut mich, dass wir eine langfristige Lösung für BurnusHychem gefunden haben", so Dr. Kleinschmidt.



Zur Gruppe gehören die Burnus GmbH in Darmstadt, die BurnusHychem GmbH mit den Produktionsstandorten in Steinau und Züntersbach in Hessen sowie die Ernst Zeiss GmbH, in der die Produktion in Zülpich in Nordrhein-Westfalen erfolgt.



Deal-Team: Tomas Samel (Managing Director London), André v. Holtzapfel (Senior Advisor Frankfurt), Alexander v. Abercron (Associate München), Moritz Setzer (Associate München)

