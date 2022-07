Funktionieren Solarparks auf dem Meer? Das will der Energiekonzern RWE mit einem Pilotprojekt der Firma Solar Duck herausfinden. Der Solarpark "Merganser" passt sich dabei den Bedingungen des Meeres an. Erneuerbare Energien sind die Zukunft. Doch Windparks und Solaranlagen brauchen viel Platz an Land. Schwimmende Solaranlagen könnten eine Lösung für dieses Problem sein. RWE will mit dem Projekt "Merganser" des niederländisch-norwegischen Unternehmens Solar Duck einen ersten Schritt in diese Richtung gehen. Die Zusammenarbeit startet vor dem Hintergrund einer Ausschreibung von Flächen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...