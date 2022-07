DGAP-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Muehlhan AG: Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2022



29.07.2022 / 11:13

PRESSEMITTEILUNG Muehlhan AG veröffentlicht Ergebnisse zum 1. Halbjahr 2022 Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

Umsatz beträgt € 121,5 Mio, EBIT liegt bei € 4,2 Mio.

Prognose für 2022 unverändert, aber mit erhöhter Unsicherheit Hamburg, 29. Juli 2022 - Die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7) hat von Januar bis Juni 2022 Umsatzerlöse in Höhe von € 121,5 Mio. (Vorjahr: € 143,5 Mio.) erzielt und weist ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von € 4,2 Mio. (Vorjahr: € 3,9 Mio.) aus. Die EBIT-Marge verbesserte sich entsprechend von 2,7 % auf 3,4 %. Das Halbjahres-Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich auf € 2,4 Mio., nach € 2,0 Mio. im Vorjahr. Der Vergleich mit dem Vorjahrszeitraum ist nur eingeschränkt möglich, da im Vorjahreszeitraum noch die im 2. Halbjahr 2021 veräußerte Gesellschaft Gerüstbau Muehlhan GmbH und die ebenfalls veräußerten Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee enthalten waren. Beim Vergleich mit den um die Veräußerungen bereinigten Ergebnissen des 1. Halbjahres 2021 mit den aktuellen Halbjahresergebnissen sind die Umsatzerlöse um € 19,8 Mio. und das EBIT um € 2,9 Mio. gestiegen. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt € -1,7 Mio. gegenüber € 4,7 Mio. im Vergleichszeitraum. Der deutlich zurückgegangene Cashflow resultiert aus dem starken Wachstum des Windkraftsektors, in dem längere Zahlungsziele vorherrschen, sowie einem saisonalen Forderungsaufbau aufgrund der umsatzstarken Sommermonate. Zudem fehlt der Cashflow-Beitrag der veräußerten Gesellschaften. Die Umsatzerlöse im Bereich Renewables konnten leicht um € 1,6 Mio. auf € 46,6 Mio. gesteigert werden. Das EBIT ging dagegen von € 4,8 Mio. auf € 2,0 Mio. zurück. Im Bereich Schiff sanken die Umsatzerlöse erneut leicht von € 29,2 Mio. auf € 28,4 Mio. Das EBIT sank projektbedingt überproportional um € 1,0 Mio. auf € 1,4 Mio. Im Hochbau-/Infrastrukturgeschäft konnten die Umsatzsteigerungen insbesondere in den USA den Effekt aus dem Verkauf der Gerüstbau Muehlhan GmbH im 2. Halbjahr des Vorjahres nicht vollständig kompensieren. Die Umsatzerlöse reduzierten sich um € 4,0 Mio. auf € 30,4 Mio. Das EBIT ist auch aufgrund der Umwandlung von staatlichen Unterstützungszahlungen in den USA in einen Zuschuss mit € 1,2 Mio. positiv (Vorjahr: € -0,4 Mio.). Im Geschäftsfeld Öl & Gas werden nach der Veräußerung der Öl- und Gasaktivitäten in der Nordsee mit € 15,8 Mio. nur noch knapp halb so viele Umsatzerlöse erzielt wie im Vorjahr vor der Veräußerung (€ 34,8 Mio.). Die verbleibenden Gesellschaften in diesem Geschäftsbereich konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr steigern. Das EBIT konnte um € 0,2 Mio. auf € 1,7 Mio. gesteigert werden. Im Segment Marine & Construction stiegen die Umsatzerlöse um € 3,2 Mio. auf € 73,5 Mio. Das EBIT konnte von € 2,7 Mio. auf € 4,1 Mio. gesteigert werden. Der Verlust von Umsatzerlösen und EBIT als Ergebnis des Verkaufs der Gerüstbau Muehlhan GmbH konnte durch andere Gesellschaften kompensiert werden. Das Segment Energy hat aufgrund des Verkaufs des Geschäfts in der Nordsee deutlich geringere Umsatzerlöse und Ergebnisse erzielt. Die Umsatzerlöse sanken von € 75,5 Mio. auf € 47,9 Mio., und das EBIT halbierte sich im Vergleich zum Vorjahr von € 5,4 Mio. auf € 2,5 Mio. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bleibt bis auf Weiteres gegenüber den bisherigen Veröffentlichungen unverändert, steht jedoch unter deutlich erhöhter Unsicherheit aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Umfelds, aufgrund von Lieferkettenproblemen und aufgrund teilweise drastischer Material- und Energiepreissteigerungen, die wegen laufender Festpreisverträge oft nicht an Kunden weitergegeben werden können. Unter der Voraussetzung, dass es zu keinen neuen relevanten Einschränkungen aufgrund der COVID-19 Pandemie kommt, planen Vorstand und Aufsichtsrat unverändert mit Umsatzerlösen von rund € 250 Mio. und einem EBIT aus dem laufenden Geschäft zwischen € 5 Mio. und € 8 Mio. Hinzu kommt ein Ertrag von rund € 6 Mio. aus Earn-Out-Komponenten aus dem Verkauf des Öl- und Gasgeschäfts in der Nordsee im Jahr 2021. Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten: in TEUR 1. Halbjahr 2022 1. Halbjahr 2021 Ergebnis Umsatzerlöse 121.539 143.482 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) 7.111 9.041 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 4.152 3.859 Ergebnis vor Steuern (EBT) 3.487 3.099 Auf Aktionäre der Muehlhan AG

entfallendes Konzernergebnis 1.375 1.088 Ergebnis pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen in EUR 0,12 0,06 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -1.690 4.699 Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 1.170 2.636 Bilanz 30.06.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 161.880 147.948 Anlagevermögen1 37.280 38.357 Eigenkapital 67.058 77.336 Eigenkapitalquote in % 41,4 52,3 Mitarbeiter 1. Halbjahr 2022 1. Halbjahr 2021 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.087 2.842 1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche. Über Muehlhan: Die Muehlhan Gruppe ist weltweit ein zuverlässiger Partner für Industriedienstleistungen. Wir bieten unseren Kunden ein umfassendes und diversifiziertes Leistungsspektrum mit einem industriell-professionellen Qualitätsanspruch. Unsere Kunden profitieren von unserem hohen Organisationsgrad, unserer Termintreue, einem differenzierten technischen Know-how und 140 Jahren Erfahrung. Wir operieren im Markt in den vier Geschäftsfeldern Renewables, Schiff, Hochbau/Infrastruktur und Öl & Gas. Die Muehlhan AG ist börsennotiert und wird im Open Market unter der ISIN DE000A0KD0F7 gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-166; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com

