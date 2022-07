Berlin (ots) -Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veröffentlicht in ihrer Wochenendausgabe (30./31. Juli) ein ausführliches Exklusiv-Interview mit dem französischen Fußballweltmeister Lilian Thuram."FIFA und Co. haben kein Interesse daran, Rassismus ernsthaft zu bekämpfen", kritisiert Thuram. Die Machtverhältnisse aus der Kolonialzeit bestünden heute weiterhin. Nur einige wenige Länder bestimmten die Spielregeln. Ferner seien es keineswegs nur die extremen Rechten, die den rassistischen Diskurs nährten, sondern auch die Regierungen in Europa, die Mauern um den Kontinent errichten lassen. "Wenn Mauern um Europa gebaut werden, dann geht es darum, die ökonomische Dominanz der westlichen Welt, die auf Ausbeutung der Ressourcen der nichtwestlichen Welt beruht, abzusichern", so der ehemalige Nationalspieler der Tricolore weiter. Seit Jahrhunderten akzeptierten Weiße die Gewalt gegen Schwarze als etwas Normales. Polizeigewalt gegen einen Schwarzen werde hingegen fast nie hinterfragt.Interessierten Medienvertretern senden wir das vollständige Interview mit Lilian Thuram gerne vorab zu.Pressekontakt:Tageszeitung junge WeltSimon Zeise (stellvertr. Chefredakteur)sz@jungewelt.de030-53635530Original-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/5284703