Berlin (ots) -Wegen der drohenden Gasknappheit im Winter ist in Deutschland der Verkauf von strombetriebenen Heizlüftern sprunghaft gestiegen. "Von Januar bis Juni 2022 wurden in Deutschland rund 600.000 Einheiten verkauft, was einem Plus von knapp 35 Prozent verglichen zum Vorjahreszeitraum entspricht", teilte die GfK auf Anfrage des Tagesspiegel mit. Experten warnen bereits vor Blackouts, wenn Hunderttausende Haushalte im Winter, auch um Geld wegen der hohen Gaspreise zu sparen, auf diese Geräte setzen sollten.Online hier: https://www.tagesspiegel.de/politik/blackout-und-bahnsorgen-der-gasmangel-bringt-habeck-neue-probleme/28557376.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Tel. 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5284728