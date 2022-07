(shareribs.com) London 29.07.2022 - Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am Freitag erneut leicht nach oben. WTI-Rohöl nähert sich dabei der Marke von 100 USD an. Der US-Dollar verliert, was Rohstoffe insgesamt unterstützt. Nach den schwachen US-Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal bewegt sich der US-Dollar nach unten und trotzt damit dem Aufwertungsdruck durch die jüngste Leitzinserhöhung. Wie gestern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...