Im Juli ging es bisher heiß her. Nicht nur in Sachen Außentemperaturen, sondern auch bei den Sogenannten "Green-Energy-Stocks". Vor allem die Aktie von Envitec Biogas konnte hier mit einem Zwischenspurt auf sich aufmerksam machen. DER AKTIONÄR hat Anfang des Monats auf die guten Aussichten der Gesellschaft hingewiesen.Im Börsendienst "Ver10facher" wurde die Aktie bereits am 30. Juni zum Kurs von 35,10 Euro besprochen. "Eine einheimische Biogas-Produktion wird für jedes Land immer wichtiger, um sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...